Sirabella e l’incontro di due mondi

GROSSETOChe cosa determina il nostro destino quando veniamo al mondo? I nostri sogni sono già con noi? Il luogo in cui nasciamo contiene il potere - che possiamo dire ’occulto’- di determinare, o restringere, i confini dei nostri talenti? Un romanzo di esordio molto promettente quello di Valeria Sirabella (foto), che cerca di rispondere a questi interrogativi raccontando la storia di una madre e dell’amore per la propria figlia. Siamo a Roma, sono due mondi opposti quelli che si incrociano, quello della periferia estrema e quello dei quartieri alti, ognuno con le proprie caratteristiche, i propri segreti e le proprie contraddizioni. Vanda vuole allontanare la figlia Ginevra dalla Torre, un palazzone di ventidue piani di cemento dove solo il ’vuoto’ è visibile.Per questo la iscrive al liceo in un quartiere benestante della città, convinta che vi trovi una possibilità di riscatto mescolandosi ai figli della gente che conta. Dall’altra parte Camilla, la ragazza con la quale Ginevra stringe amicizia, sempre in guerra con la madre, cresce iper protetta dal padre cui la lega un amore morboso. ’Il mondo che da qualche parte esiste’, edito da Mondadori sarà presentato oggi alle 18 alla Libreria delle ragezze. Sarà presente l’autrice, Valeria Sirabella, che dialogherà con Loretta Pizzetti.