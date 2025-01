Simiani: "Rinnovabili, bene la legge regionale"

Mentre il prezzo dell’energia sale ci sono per fortuna le Regioni virtuose, come la Toscana, che legiferano per abbassare le bollette ai cittadini promuovendo le energie rinnovabili e investendo concretamente sulla transizione ecologica.

E’ quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simani sulla legge regionale sulle aree idonee per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

"Un plauso particolare – dice ancora Simiani – va al presidente Giani, all’assessora Monia Monni, a tutta la giunta per il lavoro svolto: il nuovo sistema normativo riesce a coniugare impulso verso le fonti pulite con la concertazione virtuosa tra gli enti e le comunità territoriali. Il Pd fa sul serio sulla transizione ecologica e la legge della Regione Toscana ne è la dimostrazione".

Una legge, però, che non ha convinto del tutto alcuni sindaci di centrosinistra, come Giovanni Gentili (Pitigliano) che ha criticato il fatto che la legge non tenga di conto che in Maremma si produca già più energia di quanta la si consumi.