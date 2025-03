Sicurezza urbana. Finanziamenti dalla Regione

La Regione ha assegnato un totale di 120mila euro ai Comuni di Grosseto e Follonica come finanziamento per i progetti da loro presentati in materia di sicurezza urbana: a Grosseto vanno 65mila euro e a Follonica ne spettano 55mila.

"In questo modo sosteniamo – spiegano il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessore regionale alla sicurezza Stefano Ciuoffo – l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità per accrescere il livello di sicurezza delle nostre città. Così gli interventi ammessi a finanziamento sono finalizzati al riuso di spazi urbani marginali, alla promozione di attività culturali e ricreative, a sportelli sociali e ad altre importanti iniziative in grado di far diminuire il disagio sociale, per le quali è importante il coinvolgimento delle associazioni del volontariato".

"Oggi sentiamo forte la necessità di trovare nuove soluzioni per rispondere ai bisogni dei cittadini – ha detto Riccardo Megale (nella foto), assessore di Grosseto e delegato di Anci Toscana alla sicurezza e alle Polizie municipali – a partire dal consolidamento di politiche urbane ispirate al principio di sicurezza integrata e rinnovato spirito di condivisione e partecipazione attiva. Anci Toscana, a fianco della Regione, supporta gli enti locali e le loro strutture nell’acquisizione di una più matura cultura e capacità progettuale in ambito di politiche di sicurezza integrata. Le tante domande inviate dai Comuni sono indice di un profondo interesse per questo tipo di progetti. Ci auguriamo pertanto che in futuro ci siano sempre più risorse regionali da destinare a un problema molto sentito da amministratori e cittadini".