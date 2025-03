Sicurezza idraulica. Maxi progetto

Uniti per la sicurezza idraulica di Isola del Giglio. Il Comune e il Consorzio di Bonifica 6 hanno gettato le basi per una collaborazione che prevede, da una parte, un piano di manutenzioni ordinarie costanti, dall’altra affrontare la criticità del rischio idraulico elevato legata al fosso della Botte ed al suo tombamento, che rappresenta una minaccia per la comunità di Giglio Campese in caso di precipitazioni eccezionali. "Abbiamo progettato una soluzione che possa ridurre il rischio idraulico – dicono da Cb6 –. Questo intervento prevede il rifacimento del ponte sulla Sp 57 e il rifacimento del tratto tombato del fosso della Botte, con aperture in grado di scaricare lateralmente verso la spiaggia le piene eccezionali quando il livello del mare allo sbocco non lo consentirebbe. Sono previste anche opere a corredo che mitighino l’impatto delle opere idrauliche". Il progetto prevede un investimento da 10 milioni di euro.