Si ribalta in via Aquileia, ferita 86enne

Incidente dalla dinamica spettacolare quello che è accaduto ieri nel pomeriggio a Grosseto nella zona centrale della città. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo contro un’altra auto e ribaltandosi in mezzo alla carreggiata. L’incidente è avvenuto in via Aquileia. A

lla guida dell’auto una 86enne che probabilmente non ha visto l’ostacolo sulla strada. La donna ha infatti urtato un’autovettura in sosta ribaltandosi sul lato destro. Giunti sul posto dell’incidente, i Vigili del fuoco hanno dovuto creare un varco nel parabrezza anteriore per permettere al personale medico di accedere per le prime cure e per poi estrarre la signora dall’abitacolo.

Il traffico ha subito forti rallentamenti anche perché la strada è stata completamente chiusa per permettere agli operatori sanitari di effettuare le cure del caso. Alla Polizia municipale spetterà stabilire la dinamica dell’incidente.