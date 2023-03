Si apre ai mecenati Avviso pubblico alla ricerca di sponsor

Il Comune di Follonica apre ai mecenati: è in fase di redazione l’avviso pubblico sull’individuazione di sponsor, pubblici e privati, al fine di supportare gli eventi del "Centenario della città", come il Follonica Summer Nights, il Follos o la Festa di San Silvestro. Una decisione, quella dell’Amministrazione, per rendere la festa della città sempre più bella e accattivante.

Nel frattempo il Comune di Follonica ha pubblicato le linee di indirizzo volte alla valorizzazione degli eventi organizzati dall’ente nel 2023 e presto verrà pubblicato il bando ufficiale. In questo modo la giunta comunale intende avvalersi del supporto e della collaborazione del mondo dell’imprenditoria locale e nazionale, che rappresenta un aspetto vitale ed importante del tessuto socio-economico della città per rendere queste manifestazioni ancora più attrattive nell’anno più mportante della città del Golfo. In occasione del 100° anniversario della Costituzione del Comune di Follonica, l’Amministrazione comunale sta attivando una serie di iniziative. La volontà è quella di organizzare eventi e attività culturali capaci di consolidare il senso di appartenenza alla comunità, sostenendo la memoria del territorio e, allo stesso tempo, parlare alle nuove generazioni attraverso eventi dedicati alla cittadinanza e ai turisti. "Con il nuovo bando sulle sponsorizzazioni – commenta il sindaco Andrea Benini – è possibile contribuire alla realizzazione delle celebrazioni del Centenario della nostra città. In questo modo potremmo arricchire il nostro calendario di appuntamenti che accompagneranno tutto il 2023.

Questa procedura, oltre a migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune, favorisce processi innovativi della struttura amministrativa, incentiva la collaborazione fra pubblico e privato, permette al Comune di realizzare economie di spesa e di promuovere attività ed eventi di pubblico interesse e utilità". Le proposte di sponsorizzazione che perverranno saranno valutate dal gruppo di lavoro coordinato dal Segretario generale, ed esaminate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. L’Amministrazione nelle prossime settimane comunicherà la pubblicazione del nuovo bando con tutti i dettagli.