Sì alla legge siccità Petrucci: "Ci voleva"

"L’impegno sul territorio è stato essenziale affinché il decreto sulla siccità, divenisse una legge. Sono stata relatrrice, in Senato, di questo importante provvedimento. Proprio grazie al rapporto con le persone, che mi hanno messo a parte di informazioni fondamentali, di spunti, di esigenze specifiche e di indicazioni utilissime, permettendomi così di migliorare l’impianto generale della norma, ho portato a termine il mio lavoro". Lo scrive, in una nota, la senatrice e membro della commissione Ambiente, Simona Petrucci. "Un risultato reso possibile dal lavoro costante con le associazioni e con le amministrazioni, dai sopralluoghi, dagli appuntamenti pubblici. Questo impegno condiviso si è tradotto in emendamenti puntuali che, nell’iter parlamentare, hanno contribuito a rendere la legge ancora più aderente ai bisogni delle persone. Fratelli D’Italia da sempre crede al contatto ed al legame diretto con i territori: la siccità ormai non è più un’emergenza ma un fenomeno endemico"