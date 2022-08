Shakespeare arriva sul Cassero

"Tutto è bene quel che finisce bene" di William Shakespeare è la nuova produzione dell’associazione culturale Polis 2001 per l’Estate Rosellana 2022 che sarà portata in scena oggi alle 21.30 al Cassero Senese con la regia di Francesco Tarsi. Il regista ha curato un nuovo format di spettacolo, in cui gli attori e lui stesso proporranno una breve panoramica delle opere del Bardo, prima della rappresentazione. Il testo shakespeariano è integrato da un monologo sulla Regina Teodora, imperatrice di Bisanzio scritto da Alberto Caramella e dallo stesso regista. Sarà presente anche Giovanni Rossetti che scatterà foto dei personaggi per comporne un video.

Gli interpreti sono Daniela Albertini nel ruolo di Elena, Marco Risiglione in Beltram e ancora Davide Braglia come re, Michela Azzolini contessa e vedova, Caterina Genta in Diana ed eccezionalmente Teodora. Musiche di Luigi Parravicini.