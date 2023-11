Sfondano la vetrina nel negozio e rubano

I ladri hanno fatto razzia al negozio "Elena Pet Stylist" di via Guglielmo Pepe, sfondando la porta e mettendo soqquadro tutto il negozio. I malviventi si sono dovuti accontentare di portare via il barattolo delle mance e un apparecchio che serve per tosare gli animali. Una vera e propria spaccata: i ladri per entrare nel negozio si erano serviti di un sasso per sfondare la vetrina. Magro il bottino, ingente invece il danno. I ladri hanno rovistato dappertutto, anche nella stanza sul retro.

"Cercavano soldi ma non hanno trovato praticamente niente – ha detto Elena Signori, titolare del negozio –. Purtroppo hanno spaccato la serranda, la vetrina e anche la serratura". Purtroppo la zona è sprovvista di telecamere: "Qui non c’è niente – dice ancora – e nessuno ha sentito nulla. Martedì sera poi pioveva a dirotto e nessuno era fuori a quell’ora".

Una zona, quella di via Pepe, che negli ultimi tempi è stata presa di mira dai ladri. Qualche mese i ladri erano entrati anche nei negozi accanto, sempre per lo stesso motivo, arraffare soldi o oggetti da vendere.

Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla Polizia che ha iniziato a fare i rilievi. E’ intervenuto anche il personale della Scientifica per rilevare eventuali impronte che possano ricondurre ai responsabili.