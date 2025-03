Sfilata e poi la scelta della Reginetta 2025

ORBETELLO

Oggi è in programma a Orbetello la sfilata dei carri allegorici per il terso corso mascherato del carnevale cittadino. Inizio del corteo dalle Porte Antiche alle 14,15 con la partecipazione del corpo bandistico Città di Orbetello, del Gruppo Folcloristico Sbandierato di Viterbo e delle Reginette, per questa 54esima edizione dell’evento. Dalle 14,30 circa, il via al corso mascherato con gruppi e carri allegorici, fino alle 18 30 circa. Si prosegue con lo spettacolo in piazza e le premiazioni delle Maschere e gruppi di categoria ed a seguire proclamazione della Reginetta per il 2025. Prevendita biglietti presso la sede oggi dalle 13, con l’apertura delle quattro casse del circuito sfilata. Si ricorda inoltre che gli ultra 75enni presentando il documento alla cassa hanno ingresso omaggio.