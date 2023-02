Sfalci e potature dei giardini Il punto dell’assessore Vignali

La primavera è alle porte e l’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali, fa il punto sul corretto conferimento di sfalci e potature. "In questo periodo – commenta Vignali – vengono solitamente eseguiti lavori di manutenzione del verde da parte dei privati.

I piccoli quantitativi di sfalci (una quantità che può stare in una busta della spesa) possono essere conferiti direttamente nell’organico. Per quantitativi più importanti, i rifiuti derivanti dalle potature devono essere conferiti gratuitamente nel centro di raccolta località San Giovanni a Manciano, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12". Inoltre, è attivo anche un servizio gratuito di ritiro a domicilio. Per prenotare il ritiro è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484, da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13 oppure anche attraverso il sito internet. Si ricorda che per la modalità a domicilio, prima occorre prenotare il ritiro, poi procedere con lo sfalcio. Il recupero dell’organico è importante e chi ha un piccolo giardino può anche organizzare una compostiera a casa propria cogliendo così due obiettivi: ridurre i conferimenti e avere a coasto praticamente zero del compost per poterlo utilizzare per le proprie piante senza doverlo acquistare.