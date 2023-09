"Servizi, non bandiere" Il Pd va all’attacco sulla Casa della Salute

"La mozione sulla Casa della Salute è una scelta politica di Fratelli d’Italia". Il Pd del promontorio non è d’accordo sulla scelta dei consiglieri di maggioranza di presentare una mozione, discussa venerdì in consiglio comunale, per far spostare la sede della nuova Casa della Salute, attualmente prevista in via Barellai. Secondo i rappresentanti dem il progetto dovrebbe andare avanti così come è stato presentato. "Non ne facciamo un problema di bandiera, ma di servizi sanitari utili ai cittadini – spiegano i dem – che consentirebbero maggiore e migliore fruizione dei servizi esistenti. E soprattutto la possibilità di accedere a servizi diagnostici e terapeutici che al momento possono essere somministrati fuori dal confine del promontorio. Quale sarà la soluzione del sindaco? Facile: ad atti già in corso, tentare di bloccare il progetto grazie ai potenti mezzi del partito di maggioranza, Fratelli d’Italia. Così, quel che all’inizio poteva sembrare una questione logistica, dimenticando che la struttura deve essere accessibile velocemente e senza impedimenti anche ai cittadini di Isola del Giglio, ora si è svelata nel suo reale senso. L’opposizione per la Casa della Salute è dovuta a una visione privatistica della sanità tipica della destra, per cui i servizi sanitari anche essenziali non sono garantiti dal pubblico ma offerti solo da privati o convenzionati (dai soldi pubblici). Così si toglie la possibilità di accesso e di scelta ai cittadini, si esprime la quintessenza del destrapensiero". E proseguono. "Il sindaco lo sa che tra i firmatari c’è chi aveva sottoscritto un programma in cui la casa della salute era uno dei cardini? Certo che il sindaco lo sa – dicono –. Ed è la stessa persona che, come assessore all’ambiente, fa opposizione a sé stesso e che ha salutato con allegria il ritorno dell’esattore privato dopo aver fatto battaglia per rimuoverlo. Sulla salute non si scherza, sulla sanità non si transige: pubblica, universale, accessibile".