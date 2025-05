Servizi materno-infantili. Fari puntati sul welfare

Servono politiche nuove per contrastare la denatalità, soprattutto in un territorio come la Maremma che di denatalità soffre molto. È questo, in sintesi, quanto emerso nel convegno ’No Born, No Care – Sfide e opportunità in ambito Materno Infantile’, organizzato dalla Asl in occasione della settimana che celebra la figura delle ostetriche. "E’ stata una giornata intensa, e densa di spunti di riflessione – ha dichiarato Patrizia Petruccioli responsabile dipartimentale ostetricia Asl Tse – importanti per i professionisti dell’area Materno Infantile che ogni giorno affrontano sfide difficili in una società in continua evoluzione". Per Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento infermieristico e Ostetrico della Asl è stata "una giornata ricca di opportunità per i professionisti della nascita e della salute per servizi sempre più a misura della donna, del bambino e della collettività intera, questa la vera sfida per il nostro dipartimento". L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche e dal Dipartimento Materno Infantile, e ha visto la partecipazione di professioniste sanitarie, operatori del settore, studenti e figure istituzionali con l’obiettivo di riflettere sul presente e sul futuro dei servizi materno-infantili, proprio in occasione della ’Settimana della salute’. Un evento formativo, gratuito e aperto alla partecipazione, che ha visto la presenza di eccellenti relatori esterni all’azienda, come la giornalista del sole 24 ore, Michela Finizio, autrice del poadcast ’L’inverno demografico’ e Luigi Pais dei Mori, infermiere legale, che ha toccato temi molto importanti legati al futuro dei professionisti della sanità. Ultima riflessione legata all’impegno politico, agli investimenti in termini di welfare, e di bilanciamento vita-lavoro, temi affrontati sia dal punto di vista aziendale con il responsabile dell’Unità Benessere organizzativo, ma anche dal punto di vista politico grazie all’intervento dell’assessora al Welfare della Regione Toscana, Serena Spinelli. "E’ stato un appuntamento centrale per focalizzare l’attenzione sulle politiche per contrastare la denatalità in un territorio come il nostro – ha ribadito Flavio Civitelli, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Asl Tse – campione di denatalità a livello nazionale ed europeo. Sono quindi essenziali incontri come questo al fine di condividere esperienze e mettere in campo gli strumenti per affrontare la situazione".