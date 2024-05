Serve personale. Conad assume Supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia cercano personale per reparti macelleria. Stabilimenti balneari e campeggi della zona offrono opportunità di lavoro come banconieri e cassieri. Ristorante a Scarlino cerca camerieri con vitto e alloggio. Contattare i numeri indicati per candidarsi.