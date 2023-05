Serata di solidarietà a favore dell’Emporio del Golfo

Il club lnner Wheel di Follonica ha concluso il service a favore dell’Emporio della solidarietà di Follonica consegnando i fondi raccolti a Sergio Pieri, presidente del Coordinamento lnterparrocchiale Opere Caritative. "In un periodo così complesso – spiega il presidente del Club Laura Alberti – durante il quale le richieste di aiuto si sono fatte sempre più pressanti, decidere di indirizzare il nostro service all’Emporio ci è sembrata la scelta più naturale, un sostegno al grande lavoro svolto dai volontari del Coordinamento, gran parte dell’importo proviene dalla cena solidale organizzata al villaggio turistico MareSi di Follonica". Una cena speciale, a tema, che ha riportato nei mitici anni dei "Figli dei Fiori" grazie all’atmosfera creata dall’allestimento, dai dress code in stile rigorosamente Hippie e dalle musiche di Alessandro Golini ed Ettore Raso. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, sia per l’idea che per la finalità. Le numerosissime presenze sono state una chiara dimostrazione che lo spirito di vicinanza e condivisione è sempre vivo nella nostra comunità.