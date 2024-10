Serata con la rassegna di Confesercenti: "Girogustando" arriva a Casa Livia

Tutto è fatto a mano a "Casa Livia". Persino la pasta, fatta con il grano Senatore Cappelli. Perché Claudio Draghi (nella foto), il titolare del ristorante grossetano, ha una vera passione per la cucina come dice lui: "Lo faccio per passione".

Girogustando, l’iniziativa di Confesercenti, stasera farà tappa qui con una cena con menù tutto a base di pesce e preparato a quattro mani con il ristorante "Branduccio" di Buonconvento che nei suoi menù unisce semplicità e tradizione, seguendo quattro punti cardine: stagionalità, territorialità, alta qualità e armonia, nella continua ricerca di equilibrio fra diverse consistenze, ogni ingrediente viene valorizzato.

"Ho visto che per il pesce abbiamo lo stesso fornitore – afferma Draghi –, perché la qualità della materia prima è molto importante". Il menù, molto ricco, prevede due antipasti: Magnum di baccalà in crosta di pane e salsa di patate allo zafferano, e Giardiniera di mare, melograno, uova di salmone, maionese di polpo e julienne di verdure al vapore. Un primo: Bottoni di pasta fresca al polpo con chips di zucca e cavolo nero. Un secondo: Duetto di tataki di tonno su salsa alle olive verdi, cipolla di Tropea, finocchio selvatico e il nostro panino col lampredotto, salsa verde e salsa piccante, e infine il dessert: Delizia al limone di Amalfi. Durante la serata ad accompagnare le portate i prodotti del Consorzio tutela vini di Maremma (in questo caso PuroVino di Montiano e I Lecci di Scansano) serviti da esperti sommelier che ne spiegheranno le proprietà organolettiche e l’abbinamento con i piatti.

Per prenotare è possibile telefonare al numero 340 798 1595.