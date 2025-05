Trovato con un coltello a serramanico, minorenne nei guai

Grosseto, 7 maggio 2025 – Nel corso dei controlli intensificati dai carabinieri nel quartiere di Gorarella a Grosseto, soprattutto nelle vicinanze e all'interno dell'area adibita a centro commerciale, un minorenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 14 centimetri. Il ragazzo è stato identificato e il coltello posto sequestro.

I controlli, svolti con militari in uniforme e in abiti civili e che hanno portato all'identificazione di numerose persone tra cui molti giovani, sono stati intensificati a seguito di segnalazioni di titolari di attività e uffici per il verificarsi di ripetuti episodi di vandalismo e degrado. I controlli saranno ripetuti regolarmente anche nelle prossime settimane, con particolare riguardo alle aree più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica.