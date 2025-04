Senzuno. Nuovo look quasi pronto

FOLLONICASi stanno avviando verso la fine i lavori di rinnovamento dello storico quartiere follonichese di Senzuno, che da sempre rappresenta uno dei centri nevralgici della città. Specialmente durante il periodo estivo. Sono quasi conclusi i lavori in via della Repubblica, la strada centrale della zona, ma i cittadini del quartiere possono già osservare il suo nuovo aspetto, specialmente la strada pedonale che sostituisce il vecchio asfalto. Strada che rappresenta il perno dell’intero progetto di trasformazione della zona che dovrebbe rendere il quartiere più integrato all’interno del tessuto urbano della città e più facilmente percorribile per cittadini e turisti.

Una delle problematiche maggiori che ha riguardato la zona negli ultimi anni è stato il traffico intenso che, specialmente durante i mesi estivi, rendeva difficile navigare questo seppur breve tratto per i pedoni, difficoltà amplificata dal limitato spazio pedonale. Gli attuali lavori di riqualificazione, che comprendono anche le altre strade secondarie e lo spazio della pineta di Levante, puntano non solo a rendere Senzuno più vivibile ma anche a facilitare l’accesso alla spiaggia per i bagnanti e a uniformare il quartiere all’interno del percorso ciclopedonale che attraversa tutto il litorale del golfo che negli ultimi anni ha reso più agevole raggiungere altre famose spiagge del territorio come Cala Violina e Torre Mozza.

Oltre che ai residenti e turisti, questa opera di rinnovamento sarà vantaggiosa anche per le attività commerciali del quartiere, specialmente alimentari e ristoranti. Il cronoprogramma del progetto, avviato sotto l’amministrazione Benini e continuato dall’attuale amministrazione Buoncristiani, prevedeva la fine dei lavori entro il 31 maggio ma i lavori dovrebbero finire intorno al ponte di Pasqua.

Gabriele Pasquini