"Sensibile", ma troppo. Documentario su una malattia rara

Un documentario sulla sensibilità alle sostanze chimiche e ai campi elettromagnetici. "Sensibile", il lavoro di Alessandro Quadretti, arriva alla libreria Qb di Grosseto in via Colombo 4. Oggi alle 17, con ingresso libero, verrà proposto il primo documentario italiano sul tema della sensibilità chimica multipla e la elettrosensibilità, prodotto da Officinemedia. Racconta le storie di chi soffre e di chi cura, di chi ha dovuto reinventare la sua vita, affrontando i cambiamenti indotti dalla malattia. Ma soprattutto vuole evidenziare, oltre la retorica e i facili slogan, che le malattie ambientali sono un problema di tutti. Perché un ambiente malsano, aggressivo e inospitale sarà sempre una minaccia, anche per chi ora non è malato. Tali condizioni, a volte presenti nello stesso soggetto, comportano l’impossibilità di tollerare esposizioni a sostanze chimiche o a campi elettromagnetici, anche in quantità minime. Permane però in alcuni ambienti scientifici una certa perplessità circa la natura fisiologica e le cause tossico-ambientali di queste malattie.