Seminario sul benessere dei lavoratori: "Vita Lavoro Toscana" nella sala Eden

Secondo seminario del progetto "Vita Lavoro Toscana" nato con il sostegno della Regione in collaborazione di Confartigianato (capofila), Cna, Confindustria, Confcommercio, Cia, Confcooperative, Agci e Cgil. L’appuntamento è per oggi dalle 9 alle 13 nella sala Eden.

Il progetto promuove tra le imprese toscane l’utilizzo degli strumenti di conciliazione vita lavoro come leva per promuovere parità di genere e occupazione femminile, e più in generale il benessere di tutti i lavoratori, valorizzando così anche la competitività delle aziende grazie ai riflessi che questo ha sulla produttività dei lavoratori, sull’attrattività di giovani talenti e di forza lavoro in genere e sulla reputazione aziendale. In questo secondo appuntamento, dopo i saluti del presidente della Camera di commercio Riccardo Breda e della consigliera di Parità supplente della Provincia di Grosseto, Silvia Muratori, saranno protagonisti l’economista Stefano Casini Benvenuti che tratterà il tema "Nuove prospettive per competitività e produttività delle imprese", il ricercatore del laboratorio "Percorsi di secondo welfare" Valentino Santoni che parlerà di "Welfare aziendale e conciliazione: tra vantaggio fiscale e valore sociale", quindi Teresa Savino, funzionaria del settore Lavoro della Regione che parlerà dell’Avviso pubblico per "Il finanziamento dei Piani di welfare aziendale per la conciliazione vita lavoro". Entreranno quindi in scena alcuni imprenditori del territorio che racconteranno le loro testimonianze di "buone pratiche aziendali". Alessandra Nardini (nella foto), assessora regionale al Lavoro, formazione e pari opportunità tirerà le conclusioni. Modera il dibattito la giornalista Clelia Pettini.