Sellari ’tutor’ sulla Vespucci. A bordo seguirà trenta giovani

Dopo 20 mesi di navigazione intorno al mondo, la nave ’Amerigo Vespucci’ torna in vista delle coste italiane con a bordo un grossetano: Mauro Sellari, socio del locale gruppo Anmi, (Associazione nazionale marinai d’Italia), salirà sul veliero più bello del mondo, in qualità di referente di bordo, con il compito di guidare trenta ragazzi e ragazze, tra i 16 e i 23 anni, che hanno fatto richiesta per provare l’esperienza della vita di mare.

Sellari si imbarcherà il 22 maggio, per rimanere a bordo nella tratta che toccherà i porti di Cagliari, Gaeta, Civitavecchia e Livorno.

"Un grande onore e una grande emozione – commenta Sellari – essere imbarcato sulla ‘nave più bella del mondo’. E sarà anche un’esperienza unica, un onere e un onore, guidare e istruire i ragazzi e le ragazze a me affidati, ai quali cercherò di trasmettere, insieme alla mia collega Elisabetta Mozzo di Milano, i valori della tradizione marinaresca. Valori che ho iniziato ad apprendere quando ho prestato il servizio di leva in Marina e ho continuato ad accrescere, una volta congedato, tramite l’Associazione nazionale Marinai d’Italia, alla quale sono iscritto da 39 anni".

L’iniziativa è voluta dallo Stato Maggiore della Marina Militare e si inserisce all’interno del progetto ’Anmi per i giovani’, che prevede la possibilità, attraverso brevi imbarchi sulle navi scuola ’Vespucci’ e ’Palinuro’, di provare l’esperienza dell’imbarco come parte integrante dell’equipaggio. Nei giorni di navigazione, i ragazzi effettueranno le mansioni del personale di bordo. Mauro Sellari fa parte di un gruppo ristretto di uomini e donne selezionati e formati dall’Ufficio cerimoniale della Presidenza Nazionale Anmi per insegnare ed educare i ragazzi alla vita di mare.