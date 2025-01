’Sei troppo bella’. Presa a botte da sei ragazzine

Il mio ragazzo parla solo di te. Ora ti sfiguro il volto, così non gli piaci più". Troppo belle lei, una diciottenne di Grosseto, secondo il racconto che la madre avrebbe fatto in una denuncia su cui si stanno cercando conferme. Madre che ha poi aggiunto come con l’aiuto di altre cinque ragazzine, la giovane invidiosa abbia organizzato una specie di ’spedizione punitiva’ che ha portato la vittima ad essere picchiata con calci, sembra anche riportando la frattura a una costola. Sarebbe accaduto qualche girono fa, da quel poco che si apprende, e la madre avrebbe anche sporto denuncia alla polizia. Ci sarebbero anche alcuni messaggi vocali che la donna avrebbe consegnato alla polizia, nel corso della denuncia.