Sei giornate dedicate a parlare di libri

Sei appuntamenti per parlare di libri. La rassegna "Un viaggio tra le pagine" organizzata dal Comune di Scarlino con la cooperativa Itinera che gestisce la Biblioteca Mariotti e il supporto dell’associazione Kore, prende il via oggi. La rassegna si inserisce nel progetto "Città che legge". Il primo incontro è dedicato a Fiorenza Mariotti e al suo "Una barba e un ideale. Attilio Mariotti, un socialista di altri tempi". L’evento inizierà alle 17 e si terrà nella biblioteca di via Citerni. A moderare l’incontro saranno l’assessore alla Cultura Michele Bianchi (nella foto) e Marco Bizzarri. Sabato 18, alla stessa ora e sempre in biblioteca, sarà la volta di Patrizia Scapin con "Le donne dell’alta Maremma": questo incontro vede la collaborazione dell’associazione Kore, che sarà presente con il suo presidente Daniela Cecchi. L’ingresso è gratuito.