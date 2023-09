Scuole al via: Raccolta solidale a Orbetello per famiglie in crisi Unicoop Tirreno e Croce Rossa Italia si uniscono per aiutare le famiglie in crisi economica di Orbetello fornendo materiale scolastico a prezzi accessibili. Volontari di CRI saranno presenti dalle 9 alle 18 per raccogliere prodotti scolastici da donare.