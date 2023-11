"Scuola, tagli e dimensionamento. Mozione in tutti i Comuni" Il Partito Democratico di Grosseto organizza un incontro per discutere dei tagli ai fondi destinati alla scuola statale e del dimensionamento scolastico. La segreteria provinciale redige una mozione per discutere la questione nei Consigli comunali. Il Pd riconosce la scuola come laboratorio di cultura e crescita umana.