Scuola media "Fermi" - Capalbio

"Radio school live Capalbio" è una web radio gestita da noi studenti della scuola secondaria di primo grado di Capalbio. Ma cos’è una web radio?

La "web radio" è una radio che, a differenza di un’emittente tradizionale, non ha bisogno di avere una licenza, non necessita di un trasmettitore e di antenne, e può essere ascoltata in tutto il mondo. Le web radio o radio on line trasmettono in forma digitale il proprio palinsesto attraverso Internet, su un sito web o su un app. Si può ascoltare una web radio con qualsiasi strumento in grado di accedere in rete (pc, tablet, telefonini). Le web radio offrono contenuti vari, con una tecnologia speciale che consente la trasmissione in streaming, priva di interruzioni e di alta qualità. Anche la scuola media di Capalbio ha la sua web radio: è nato l’anno scorso il progetto che ha coinvolto tutte le classi e che ha permesso di trasmettere in diretta, su Spreaker, i contenuti creati duranti i laboratori pomeridiani.

Noi alunni abbiamo scelto i temi da trattare nella nostra radio, realizzando le varie rubriche da mandare in onda. Le rubriche create sono state varie: Le divin interviste (interviste immaginiare ai personaggi danteschi), interviste a personaggi capalbiesi, Let’s save the planet, la rubrica lessicando, le previsioni meteo (in italiano, inglese e francese), il sondaggio time, l’angolo esilarante, i modi di dire (in inglese). Deciso l’argomento su cui lavorare abbiamo fatto ricerche e costruito le interviste, i dialoghi, i dibattiti, i sondaggi, i testi. A questo punto ci siamo messi in gioco per la realizzazione dei podcast, cioè abbiamo registrato i nostri testi in file audio. Abbiamo avuto modo di dimostrare le nostre competenze digitali, non solo nella registrazione, ma anche nel montaggio e nella modifica dei file audio con l’aiuto di programmi specifici. Sicuramente la parte più emozionante è stata la diretta, due volte a settimana nel mese di maggio: a turno davanti al microfono presentavamo le nostre rubriche e i nostri contenuti che venivano mandati in onda.

C’è poi una cosa che non dimenticheremo mai: il messaggio di pace trasmesso in diretta dal nostro compagno Ygor, giunto dall’Ucraina pochi mesi prima. Il progetto continua e ne siamo felici: la radio ci da la possibilità di metterci in gioco, collaborare con i compagni, per imparare divertendoci e far sentire la nostra voce fuori dalla scuola. Anche quest’anno stiamo lavorando alla realizzazione dei podcast e siamo pronti per le puntate di maggio in diretta, su Spreaker, da "Radio school live Capalbio".