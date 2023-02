Scuola media "Bandi" - Gavorrano

Il 24 gennaio la nostra classe, la terza B della Scuola media di Gavorrano, ha iniziato un’avventura incredibile: la settimana bianca! In realtà abbiamo trascorso 4 giorni sulle nevi del monte Abetone, precisamente in Val di Luce. Che dire? Si è trattato di un’esperienza incredibile, bellissima, divertente, formativa e non solo! Questo genere di viaggio è da sempre il sogno di studentesse e studenti, Siamo partiti all’alba da Bagno di Gavorrano; i nostri genitori ci hanno accompagnato alla partenza dove ci aspettano i nostri professori accompagnatori: il prof. Giacomo Pagliai di motoria e la prof. Irene Buzzegoli di italiano. Pochi tra noi sapevano sciare ma questo non ci preoccupava, anzi ci divertiva. Eravamo tutti pronti ad accettare la sfida a chi avrebbe fatto il "volo" più spettacolare sulle piste. Siamo stati fortunati perché fino a qualche giorno prima della nostra partenza sulle piste da sci si raccoglievano le margherite! Siamo arrivati a destinazione nel primo pomeriggio, dopo l’assegnazione delle camere e i primi scorrazzamenti nei corridoi dell’albergo, siamo usciti per andare a prendere l’attrezzatura per lo sci. Appena usciti ecco che ci imbattiamo nel primo sfortunato episodio….una quantità di neve si stacca da un tetto e ci investe in pieno sul marciapiede, Giulia scrollandosi di dosso quella valanga dice "Cominciamo bene!". In effetti di neve ce n’era veramente tantissima, gli alberi sembravano fatti di ghiaccio. Davanti al negozio per il noleggio dell’attrezzatura ci siamo messi impazienti ad aspettare ciascuno il proprio turno e in quel momento è parso inevitabile fare a pallate di neve. La prova degli scarponi è stata una prova in tutti i sensi a partire dalla resistenza fisica nell’infilarli e soprattutto nell’allacciarli. Ci hanno dovuto aiutare i professori. Il giorno seguente tutti in pista con i maestri. Abbiamo fatto un breve test per capire il nostro livello di preparazione (base praticamente per tutti!) e poi ciascuno assegnato a un gruppo. La prima discesa con gli sci è stata memorabile e indimenticabile dice Valentino, anche se sono cascato quasi sempre. Davide racconta di quando ha investito in pieno una signora o quando ha dovuto sciare senza guanti perché li aveva persi. Elisa ricorda con piacere le discese fatte con i prof, terminata la lezione quotidiana e in particolare la pista successivamente denominata "mai più mai poi" dove siamo caduti tutti tra le risate generali. Iris non dimenticherà la prima risalita con la seggiovia dove era quasi obbligo cadere all’arrivo.