Scuola in lutto, muore il professor Morgia

La scuola grossetana in lutto per la scomparsa di Sergio Morgia (nella foto), 65 anni, insegnante di matematica molto apprezzato. Ha insegnato in molte scuole superiori della città e per tanti anni è stato una delle colonne dell’Istituto Alberghiero. Era una persona buona, molto incline ai rapporti umani con tutti quelli che avevano a che fare con lui. Un ottimista che è stato strappato dalla vita troppo presto. Il professore si è goduto la vita finchè ha potuto, fino a che la malattia degenerativa che lo aveva colpito non l’ha portato via. Lascia la moglie Elisa Marcantonio e i due figli Alessandro e Lorenzo.

Il professor Morgia fino a che ha potuto ha cercato di portare avanti una vita normale. Aveva dato anche l’accettazione per il trapianto degli organi, un gesto che ha fatto per gli altri, perchè amava aiutare il prossimo ogni volta che poteva. E lo faceva in silenzio, hanno ricordato le persone che lo conoscevano, senza farsi pubblicità.

Centinaia i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia, non solo di studenti, ma anche di tutte quelle persone che avevano avuto a che fare con lui. I funerali del 65enne si celebreranno domani nella cripta della Basilica del Sacro Cuore a Grosseto alle 15.30 in via della Pace.