Scuola elementare di Grosseto: in classe, come se il tempo non fosse passato

Si sono ritrovati davanti alla scuola elementare di via Monte Bianco nella quale hanno trascorso cinque anni della loro vita. Da quella si scuola si sono congedati nel 1981, lasciando la 5 C, ma i loro cuori sono rimasti in quella classe.

"Noi ragazzi del 1970 siamo sempre stati una classe molto unita – raccontano gli ex studenti – ed ancora oggi a distanza di 40 anni ogni tanto ci troviamo per un pranzo, una cena o anche un semplice aperitivo, per il gusto ed il piacere di vederci e stare insieme. Noi siamo la generazione che vivevamo la scuola davvero come momento di aggregazione, dove il pomeriggio, visto che abitavamo nel raggio di poche centinaia di metri, era anche il ritrovo per giocare. Noi andavamo a piedi a scuola e tornavamo a piedi, a ricreazione ci scambiavamo la merenda, perchè ci andava sempre il panino, la pizza o la schiaccia dell’altro. Per noi la scuola di via Monte Bianco è il luogo più bello dove abbiamo trascorso il primo periodo scolastico con la maestra fantastica, magnifica, adorabile Elsa Fralassi che ci ha lasciati nel 2019 alle soglie dei 99 anni (era nata il 1° marzo del 1920) lasciandoci un gran vuoto, ma tanti insegnamenti e bellissimi ricordi. Ecco perchè quando abbiamo appreso che la scuola sarebbe stata demolita ci siamo messi in moto per ricordare anche lei, perchè da lì ci ha indirizzati alla vita, all’amicizia, al rispetto e all’amore".

A ritrovarsi a scuola, emozionati come quando dovevano entrare in classe, sono stati Valentina Pacini, Veronica Mercandetti, Gianmarco Marianelli, Cristiano Papini, Alessandro Macchelli, Marco Mignarri, Valeria Pastorelli, Marco Pasquini, Massimo Mammoliti, Sonia Pazzagli e Simona Martini.