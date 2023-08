Scuola e caro prezzi Per risparmiare si comprano libri usati o al supermercato

Siamo ormai giunti agli ultimi scampoli di estate: il nuovo anno scolastico è ormai alle porte. E gli studenti sono pronti a rifornirsi di tutto il necessario per l’inizio della scuola

"Se dovessi fare una previsione sulle vendite non sarebbe positiva – spiega il titolare della cartolibreria "Paola", Ivano Bargagli –. Sono stati gli aumenti dei prezzi a influire maggiormente sul calo delle vendite. Le persone, ora come ora, preferiscono fare altre spese. I quaderni, anziché comprarne 10, ne comprano 5; uno zaino lo fanno durare più anni, il materiale scolastico lo acquistano nei supermercati perché costa meno. Infatti le vendite soprattutto di zaini e quaderni è calata del 510 per cento. Sui libri c’è stato un calo simile, si punta più sull’usato. Per le elementari, se prima venivano 100 persone a foderare i libri, ora ne vengono 90".

"I prezzi dei nostri articoli – aggiunge – non sono aumentati così tanto. Tre anni fa la merce che vendevo costava uguale a ora. Ma in questo settore, nonostante le flessioni, si lavora".

"Questo è il 36° anno in cui lavoriamo nel settore scolastico – dice Francesco Serino della "Nuova Libreria" – , c’è una buona risposta dal quartiere. Da una decina però, con la grande distribuzione e i supermercati che vendono libri scolastici con sconti fuori controllo, la crisi la stiamo sentendo. La gente preferisce comprare i libri lì oppure virare sull’usato. Per quanto riguarda il comparto cartoleria, invece, siamo in linea con gli scorsi anni. Noi puntiamo tanto sul servizio: stiamo vicino al cliente, aiutandolo in tutte le problematiche. L’articolo scolastico che ha subìto un calo più netto sulla vendita è lo zaino: anche in questo caso si è imposta la grande distribuzione. Le persone stanno riscoprendo i negozi di quartiere: nonostante un calo importante, in molti continuano a comprare da noi i libri perché siamo a disposizione tutto l’anno e aiutiamo i clienti".

Steven Santamaria