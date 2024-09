Scuola di musica Bonarelli. Presentato il nuovo anno. Una grande varietà di corsi

È stato presentato ieri il nuovo programma didattico della Scuola comunale di musica "Bonarelli" di Follonica, gestita dall’Associazione musicale follonichese Aps-Ets dal 1993 e che ad oggi è una delle scuole musicali più grandi d’Italia. "La nostra scuola accoglie allievi di tutte le età – esordisce l’insegnante Sabrina Gabellieri –. La scuola offre una grande varietà di corsi che spaziano su tutti i generi musicali e per tutti gli strumenti: chitarra, tromba, flauto traverso, clarinetto, pianoforte, sassofono, violino, basso elettrico, batteria. Sono presenti anche i corsi di canto moderno e classico, un coro di voci bianche, il corso di tecnica e improvvisazione jazz e i corsi teorici di Ear traning, teoria, ritmica e percezione musicale, armonia e storia della musica". Poi Gabellieri Si sofferma sui percorsi per bambini. "I corsi per bambini dai 2 ai 4 anni ‘Giocando con la musica’ e ‘Primi Passi nella musica’ – dice – hanno l’obiettivo di sviluppare le loro capacità ritmiche e vocali attraverso il gioco. Per i bambini dai 5 anni c’è ‘Musica per piccoli Mozart’. Un corso più strutturato, originario dell’America ma tradotto interamente in italiano. Attraverso i peluche gli allievi cantano, suonano le prime melodie e entrano nel mondo della musica con il linguaggio specifico. È previsto anche il corso di Musicoterapia, che, grazie ad una convenzione con Asl Sud-Est e Comune di Follonica, permette di aiutare bambini e ragazzi con difficoltà a utilizzare la musica come mezzo comunicativo-relazionale". Stefano Cocco Cantini, presidente della scuola, sottolinea l’importanza della musica d’insieme: "L’Orchestra giovanile da me diretta e formata da 25 giovani musicisti – dice – stimola il lavoro di gruppo con la formazione di duetti, trii e quartetti fino ad arrivare alla grande orchestra. Questa formazione viene spesso chiamata a partecipare ad iniziative culturali sul territorio e ar importanti festival. Ciò dimostra la bontà di questa scuola e i suoi talenti". "Questa realtà follonichese è molto strutturata– afferma l’assessora Stefania Turini –. E offre grandi opportunità ai ragazzi. Troveremo degli spazi per fare esibire gli studenti della Scuola di musica in teatro, dove potranno dimostrare la loro passione e il loro talento. Mi impegnerò in questo obiettivo". L’iscrizione annuale alla scuola è di 20 euro, con un costo mensile di 89 uero che garantisce una media di 4 lezioni al mese.