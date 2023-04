Scuola Bilingue e Cp Grosseto: sinergia a rotelle

Prosegue sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio, il "Progetto hockey", realizzato in sinergia dalla Scuola bilingue di Grosseto e dal Circolo Pattinatori 1951. I bambini che frequentano la prima e seconda elementare, hanno iniziato le lezioni di avviamento a questo sport, scoprendo una nuova disciplina da svolgere nel corso dell’orario di educazione fisica. I piccoli atleti, il martedì e il giovedì, raggiungono infatti la "Casa dell’Hockey" di via Mercurio per imparare a pattinare. La società del presidente Stefano Osti ha messo a disposizione di questa iniziativa i giocatori Pablo Saavedra e Alex Mount, che svolgono le lezioni di hockey in italiano e in inglese. Per l’insegnamento del pattinaggio il progetto si avvale anche della collaborazione di Giulia Fornai, tecnico della Polisportiva Barbanella Uno.