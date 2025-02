Scuola, aiuti alle famiglie per le gite

Il Comune di Grosseto sostiene le famiglie in situazione di disagio socio economico, residenti sul territorio comunale, nell’ambito delle gite scolastiche. Il contributo sarà erogato a ogni autonomia scolastica che ne farà richiesta sulla base del numero di minori in difficoltà economica e del costo del viaggio, per una spesa complessiva di oltre 10mila euro. Questa iniziativa ha l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie. "Le gite scolastiche – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante – sono un momento fondamentale nel percorso educativo dei nostri ragazzi. Con questo contributo, vogliamo dare a tutti gli studenti la possibilità di vivere queste esperienze, ampliando i propri orizzonti senza che le difficoltà economiche diventino un ostacolo".