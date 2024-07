Scriabin Summer Academy. Dalla Cina per la Masterclass

Musicisti e amanti della musica, studenti e docenti di pianoforte, da Xiamen a Grosseto. Il pianoforte unisce la Cina e il capoluogo maremmano.

È l’edizione 2024 della "Scriabin Summer Academy Masterclass" a cura di Antonio Di Cristofano – direttore artistico dell’associazione musicale Scriabin, ideatore e curatore del progetto – che ha visto in visita a Grosseto un gruppo di 25 musicisti, tra studenti e docenti di conservatorio e di università, ma anche semplici appassionati di musica, tutti in arrivo da Xiamen, città della Cina con quasi 8 milioni di abitanti che si trova nella provincia di Fujian, di fronte all’isola di Taiwan, tra Quanzhou e Zhangzhou. Un lungo viaggio con direzione Maremma all’insegna della musica.

"Dopo le inevitabili restrizioni imposte dall’epidemia di Covid – dichiara Antonio Di Cristofano, da anni professore ospite al Conservatorio di Xiamen – da quest’anno, finalmente, abbiamo potuto riprendere le attività estive della Scriabin Masterclass che negli scorsi anni avevano portato a Grosseto un centinaio di studenti da tutto il mondo a studiare pianoforte. Confidiamo che la ripresa dell’iniziativa sia di buon auspicio per la prossima estate, con l’edizione 2025 nella quale abbiamo l’obiettivo di tornare a pieno regime. È un’occasione di crescita per i giovani pianisti ma anche un’ottima opportunità per far conoscere Grosseto in tutto il mondo, proprio come avviene con il Premio internazionale pianistico Scriabin che ormai ha raggiunto un consolidato riconoscimento internazionale".

Sedi della Masterclass sono state il teatro degli Industri, dove i partecipanti hanno potuto assistere a un’esibizione al pianoforte di Antonio Di Cristofano, e l’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti", dove hanno potuto prendere parte a lezioni di pianoforte e assistere a una conferenza sullo sviluppo della musica in Italia.

Il teatro è stata anche l’occasione di un incontro istituzionale con l’Amministrazione comunale di Grosseto, rappresentata dall’assessore al Bilancio Simona Rusconi che ha ricevuto una targa dalla delegazione cinese. Il gruppo ha poi proseguito il viaggio in Toscana con visite a Siena e Firenze.