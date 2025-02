Scriabin, la finale. Tre pianisti per un premio

GROSSETOI migliori tre pianisti della 27esima edizione del premio internazionale pianistico "Scriabin" sono Kirill Rogovoi (17 anni, Russia), Zeyu Shen (25 anni, Cina) e Roman Sonin (21 anni, Russia). Si contenderanno il primo premio nella serata finale in programma oggi alle 17 al Teatro degli Industri di Grosseto, esibendosi con l’Orchestra sinfonica ’Città di Grosseto’ diretta dal polacco Jan Milosz Zarzycki. Il biglietto intero sarà al costo di 13 euro, per soci orchestra 10 euro. Infoline al numero 3335372994; i biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche al botteghino del teatro a partire dalle 16 di oggi.

Il programma della serata prevede – nell’ordine – l’esibizione di Kirill Rogovoi con il Concerto n. 2 in Do minore op. 18 di Rachmaninoff, seguito da Zeyu Shen con il Concerto n. 4 in Sol maggiore op. 58 di Beethoven e infine da Roman Sonin con il Concerto n. 1 in Mi bemolle maggiore S 124 di Liszt. Annunciando i tre finalisti, al termine dell’esibizione dei 12 semifinalisti al Teatro degli Industri, il presidente di giuria e direttore artistico Antonio Di Cristofano ha anticipato i vincitori di due premi speciali: il premio speciale alla miglior esecuzione di un brano di Scriabin è stato assegnato al pianista bielorusso 23enne Uladzislau Khandohi, mentre il premio speciale al miglior pianista italiano è andato al 26enne Alessandro Villalva. Chi si aggiudicherà il primo posto del premio "Scriabin" riceverà inoltre una borsa di studio di 10.000 euro con targa, diploma e concerti (premio offerto dalla Fondazione CR Firenze); il secondo premio è una borsa di studio di 5.000 euro con targa e diploma (offerto dal Rotary Club e dall’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi); il terzo premio è una borsa di studio di 2.500 euro con targa e diploma (offerto da Fondazione Grosseto Cultura).