"Scriabin", Davide Conte in concerto

Per lo Scriabin Concert Series c’è Davide Conte (nella foto). Oggi alle 17.30, al Polo le Clarisse di Grosseto, sarà il giovane pianista ad allietare la platea con musiche di Bach, Beethoven, Schumann e Bartok. L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato con il Polo Culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in quest’occasione in collaborazione con Agimus. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351.4397974.

Il pianista, classe 2006, propone un recital pianistico con 13 brani. Un talento sbocciato prestissimo: Conte ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni con Maddalena De Facci, sotto la cui guida sta proseguendo il proprio percorso musicale. Attualmente frequenta il corso di perfezionamento di pianoforte annuale alla Scuola di Musica di Fiesole nella classe del maestro Andrea Lucchesini. In questi anni ha vinto il primo premio assoluto e il primo premio in tantissimi concorsi in Italia e all’estero.