Screening gratuito con Coldiretti Più di 40 infermieri hanno aderito

L'80% degli infermieri ed operatori socio sanitari della provincia di Grosseto che hanno partecipato allo screening gratuito promosso da Epaca Grosseto hanno evidenziato problematiche muscolo-scheletriche. A dirlo è Epaca, Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura i Coldiretti al termine della giornata di screening dedicata all'Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto che si è tenuta lo scorso weekend al mercato di via Roccastrada. Un dato davvero preoccupante. A dare il benvenuto ad infermieri ed operatori socio sanitari è stato il direttore di Coldiretti, Milena Sanna. "L'utilità di questi momenti di prevenzione è nei numeri di una giornata che he messo al centro la salute e la tutela dei diritti dei lavoratori", spiega Gabriella Camilli, Responsabile Epaca Grosseto. "Ringraziamo Epaca Coldiretti per l'attenzione che, ormai da tempo, rivolge alla professione infermieristica e per l'entusiasmo che mette – spiega l'Ordine degli infermieri di Grosseto – nell'organizzare queste iniziative che accogliamo sempre con grande piacere. Salute, prevenzione e tutela sono argomenti importanti da non trascurare ma anzi da promuovere, unendo le forze per cercare di amplificare insieme il messaggio". Una iniziativa che è stata accompagnata dall'agri-merenda con i prodotti agricoli delle aziende di Campagna Amica del mercato.