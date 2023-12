Scoppia rissa fuori dal locale. Un ferito

Calci e pugni, di nuovo violenza in città. L’ultimo episodio è accaduto domenica sera, davanti a un locale in via Sauro. Due gruppi di ragazzi di origini straniere si sono affrontati con violenza. Sono volati calci e pugni e ad avere la peggio è stato un giovane nordafricano che ha dovuto ricorrere alle cure mediche del Pronto soccorso. L’uomo è stato trasferito con l’ambulanza anche se le ferite riportate non erano gravi. Sul luogo, dopo che è stato lanciato l’allarme, sono giunti gli agenti delle volanti ma è stato trovato solo il ragazzo finito in ospedale, gli altri erano scappati a bordo di un’auto. Gli agenti stanno ricostruendo l’accaduto cercando di capire i motivi che avrebbero fatto scatenare la rissa.