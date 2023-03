Scoperti con l’eroina nella macchina

Fermati all’uscita di Grosseto est dell’Aurelia mentre viaggiavano in auto con 70 grammi di eroina e un grammo di hashish, adesso si trovano in carcere. Due uomini, uno di 27 e uno di 43 anni, lungo il loro viaggio si trovati davanti la Guardia di Finanza. Le Famme Gialle hanno, in un primo momento, chiesto ai due uomini di scendere dall’auto, ma la loro reazione non è stata normale e tranquilla. Gli agenti si sono accorti che si stavano innervosendo per questo li hanno portati al comando provinciale dove sono stati perquisiti. Durante la perquisizione sono saltati fuori un quantitativo di eroina (70 grammi) e un grammo di hashish che sono stati sequestrati. La droga era stata nascosta in auto, sul lato del passeggero. I due uomini dunque, su disposizione del sostituto procuratore, Salvatore Ferraro, sono stati trasferiti nel carcere di via Saffi e oggi saranno interrogati dal giudice nell’udienza di convalida dell’arresto.