Scontro in Ghirlanda. In due all’ospedale

MASSA MARITTIMAScontro frontale mercoledì pomeriggio, erano circa le 15,30, fra una Mercedes e una Ford Fiesta che, per fortuna, si è risolto solo con pochi guai per i conducenti dei due mezzi, accompagnati comunque all’ospedale Sant’Andrea per le prime cure. Anche le due autovetture, nonostante l’impatto violento, hanno subito pochi danni e sono state immeritamente rimosse e trasferite, con i mezzi della Officina Donati, in un garage in città. Al momento dell’incidente, l’episodio è accaduto sulla provinciale 151 nella curva successiva alla ex fabbrica delle pipe, a due passi dalla Borgata Ghirlanda, stava piovendo e la pioggia potrebbe essere una delle cause che hanno provocato l’impatto. C’è da dire che, proprio quella curva, è purtroppo tristemente famosa per la serie continui di scontri fra vetture che vi accadono. Sul posto i vigili urbani, i vigili del fuoco e le ambulanze della Misericordia massetana. La strada è rimasta interrotta per circa un’ora e il traffico è stato dirottato, in entrambi i sensi, sulla consorziata di Bufalona.