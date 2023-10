Scontro fra due auto e un bus a Castiglione della Pescaia: grave un uomo

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente accaduto intorno alle 18.45 di ieri al bivio che conduce alle Rocchette.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale che ha effettuato i rilievi, si sono scontrate due auto e un pullman di linea che copre la tratta fra le Rocchette e Castiglione della Pescaia.

Tra i feriti anche due bambini che, per fortuna, hanno riportato conseguenze di lieve entità, così come altre tre adulti che sono stati soccorsi dal personale del "118" e poi trasferiti per accertamenti nell’ospedale "Misericordia".

Più gravi, invece, le condizioni di un uomo di 57 anni che viaggiava sull’auto che proveniva dalle Rocchette e avrebbe dovuto continuare la marcia in direzione di Follonica. Dopo le prime cure, anche lui è stato trasportato nell’ospedale cittadino con "Pegaso" e poi, però, i medici ne hanno disposto il trasferimento a Siena, al policlinico "Le Scotte".

Sono intervenuti l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Cri di Castiglione della Pescaia, l’ambulanza Blsd Misericordia Roccastrada e ambulanza Blsd Misericordia Castiglione della Pescaia. Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.