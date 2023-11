"Sciopero contro la Manovra: Disagi in Provincia di Grosseto"

Scuole, banche, servizi e sanità. Sono tanti i settori che oggi potrebbero essere bloccati, anche in provincia di Grosseto, per l’adesione dello sciopero contro la Manovra finanziaria del Governo indetto da Cgil, Uil, Nursind e Usb Pi ( Unione sindacale di base pubblico impiego). L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi eventuali disagi alle attività svolte sul territorio. In base all’adesione, potranno verificarsi variazioni o sospensioni di alcuni servizi della Asl Toscana sud est. I servizi di Emergenza-urgenza saranno garantiti. Per quanto concerne i centri prelievo, saranno effettuati esclusivamente i seguenti esami: test con richiesta del medico con priorità urgente; test di coagulazione (Inrtempo di Quick) per il controllo della terapia (Tao); test per il monitoraggio farmaci (antiepilettici, immunosoppressori); test ambulatoriali per il monitoraggio della terapia oncologica. Possibili disagi anche per quanto riguarda i servizi erogati da Sei Toscana, che ricorda che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge. adesione allo sciopero anche tra bancari. "Ci saremo – spiega la segretaria della Fisac Cgil, Claudia Rossi – perché non siamo avulsi dalla realtà, e vediamo cosa sta succedendo intorno a noi. Anche in un settore come il nostro, che in alcuni casi garantisce rispetto ad altri maggiori tutele e istituti contrattuali, siamo infatti costretti a lottare e ad affrontare ogni giorno condizioni di lavoro sempre più opprimenti e sttessanti. Il prossimo 15 dicembre, ad esempio, chiuderà anche la filiale Bper (banca popolare dell’Emilia Romagna) di via Svizzera a Grosseto, ennesimo episodio di una lunga serie di chiusure che sta smantellando la rete degli istituti di credito nei nostri territori". Disagi, per l’adesione allo sciopero, anche nelle scuole, dove non sarà assicurato, nelle realtà in cui viene abitualmente svolto, neppure il servizio del pre-scuola.