Sci, pronti per la stagione. Skipass ormai definito

L’Amiata grossetana, neve permettendo (o naturale o artificiale), è pronta ad aprire e per tamponare i danni sorti dalla situazione di incertezza che sta vivendo il versante senese (ancora la Ais non ha ottenuto le autorizzazioni necessarie ad aprire) ha deciso di uscire con lo skipass suo. Ad oggi, salvo nuove comunicazioni, sull’Amiata si potrà sciare, a partire dal 23 dicembre al 10 di marzo del prossimo anno (La stagione potrà essere anticipata o prolungata, nel caso in cui vi siano sufficienti condizioni di innevamento) sulle piste che hanno come punto di arrivo il Prato delle Macinaie e Prato della Contessa. Sono autorizzati ad aprire le sciovie Jolly, Asso di Fiori e Bellaria e la seggiovia delle Macinaie. Le piste collegate agli impianti sono il campo scuola Jolly, Canalgrande Macinaie, Direttissima, Panoramica, Bellaria e Campo Scuola Contessa. Inoltre dall’8 gennaio la Isa ha previsto anche delle promozioni speciali. Tutti i martedì e i giovedì saranno valide due tariffe: il giornaliero intero (16 euro) e il giornaliero ridotto (13 euro). La riduzione è applicabile a tutte le donne di qualsiasi, agli ultrasessantenni e ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, soci Fisi, Uisp, militari e studenti. A questo punto è iniziata anche la vendita degli stagionali, acquistabili entro il 20 di dicembre a cifre più basse. Proprio sulle tariffe degli stagionali la società Isa avverte che: "Al momento del rilascio delle autorizzazioni all’altra società (Ais) esercente gli impianti e piste del versante senese, le tessere stagionali acquistate pe gli impianti e piste di proprietà della società Isa potranno essere integrate (con sostituzione della tessera acquistata) con tessere stagionali valide per tutta l’area sciabile del Monte Amiata, pagando la differenza tra il prezzo già corrisposto e la tariffa valida per tutta l’area sciabile". Si potranno acquistare anche biglietti giornalieri (20 euro feriale, 24 euro festivo) oltre che mattinieri, pomeridiani.

Nicola Ciuffoletti