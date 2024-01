Schianto sulla Provinciale. Frontale tra due auto, cinque feriti. In quattro tornavano dall’allenamento

Incidente nella notte tra giovedì e venerdì: sei le persone ferite trasferite in ospedale dopo lo scontro tra due auto avvenuto sulla strada provinciale che collega Alberese e Rispescia. Entrambe le auto si sono ribaltate in un campo. In una delle due vetture viaggiavano quattro ragazzi che militano nella formazione Juniores dell’Alberese, che stavano tornando a casa dopo gli allenamenti. Nell’altra due persone di 40 anni di Brescia. Le due macchine si sono scontrate frontalmente poco dopo le 23. I ragazzi sono rimasti incastrati nell’auto ribaltata ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco e degli altri soccorritori per liberarli. Le persone ferite sono un minorenne, due giovani di 18 anni, un uomo di 35 anni, che sono stati trasportati con politrauma al Pronto soccorso del Misericordia di Grosseto in codice 2, e un ragazzo di 20 anni che è stato trasportato al Pronto soccorso di Siena da Pegaso 3. Si tratta come detto di ragazzi che giocano nella formazione Juniores dell’Alberese. Il ragazzo trasferito a Siena, aveva riportato un trauma cranico, ma è stato dimesso. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Grosseto e Albinia, della Cri e l’elisoccorso Pegaso.

Altro incidente nella notte, questa volta nel Comune di Monte Argentario. A cadere con la propria moto un giovane centauro di 29 anni. L’incidente è avvenuto alle 23,30 sulla strada provinciale 161 "Bagni Domiziano". L’uomo è stato trasportato in codice 2 al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto dall’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano.