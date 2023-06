"Scelto da noi", il verdetto Ha vinto Igiaba Scego

Si è chiusa la ventinovesima edizione del premio letterario "Scelto da noi". I bambini di quarta e quinta elementare dell’istituto comprensivo "Don Curzio Breschi", si sono espressi scegliendo il libro vincitore che è "Figli dello stesso cielo. Il razzismo e il colonialismo raccontati ai ragazzi", scritto da Igiaba Scego. Quest’anno in attesa dell’incontro con la scrittrice Igiaba Scego, che si svolgerà nei prossimi mesi, i bambini dell’Istituto comprensivo Don Curzio Breschi hanno realizzato una mostra collettiva dal titolo "No Razzismo, No Guerra, Sì alla Pace e ai Diritti Umani" che sarà esposta da mercoledì fino al 30 settembre, alla Biblioteca comunale durante gli orari di apertura. Intanto gli organizzatori pensano alla prossima edizione, la trentesima, per la quale è prevista una novità: a scegliere la cinquina di libri da far leggere nelle scuole non sarà la giuria ma i giovani lettori che nello spazio 0-13 della biblioteca, per tutta l’estate, troveranno "La valigia di Scelto da noi" con tutti i libri candidati al concorso. Le future classi IV e V dell’Istituto comprensivo Don Curzio Breschi potranno venire durante tutta l’estate per votare i 5 libri che vorrebbero leggere durante l’anno scolastico 20232024. A fine estate le maestre e le bibliotecarie prenderanno visione dei libri più votati. "Il premio nasce nel 1994 dall’idea di alcuni insegnanti della scuola elementare di Massa Marittima e della Biblioteca comunale Gaetano Badii – spiega Irene Marconi, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Massa Marittima – con la finalità di promuovere la lettura presso gli alunni della scuola primaria – E’ un premio longevo e affermato, ormai riconosciuto a livello nazionale come uno più prestigiosi concorsi di letteratura per l’infanzia, che registra ogni anno l’adesione di importanti case editrici e di autori di assoluto livello". Hanno partecipato a questa edizione del concorso 54 libri tra i quali lo scorso settembre è stata selezionata dalla giuria la cinquina proposta durante l’anno scolastico in lettura agli alunni.