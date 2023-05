"Scavate, c’è un morto" Carabinieri in azione in un terreno nella zona di via Giordania

"In quel terreno c’è un cadavere. Scavate e lo scoprirete". E’ stata una segnalazione quella che ha messo in preallarme ieri gli uomini della Procura di Grosseto. L’operazione è scattata nella prima mattinata in un terreno di via Giordania, zona artigianale a nord di Grosseto, nel quale i carabinieri della Procura, insieme con il personale della scientifica e l’unità cinofila dell’Arma, hanno iniziato a cercare il cadavere di un uomo. Un cadavere, si apprende da fonti investigative, che sarebbe stato sotterrato dopo un omicidio. A confermare che sotterrato in quella zona potrebbe esserci il corpo di un uomo (forse vittima di un’aggressione) è Michele Rossi, da tutti conosciuto come "Ape", che proprio in quel pezzo di terra, che il Comune gli ha concesso dopo averlo sfrattato da una zona vicina, ora vive all’interno di un camper, circondato dalle sue tante auto e da animali.

"Stanno cercando il corpo di un uomo ma io non so niente – ha detto Rossi che era insieme al suo legale, l’avvocato Sammatrice –. I carabinieri sono arrivati e hanno voluto fare una perquisizione. Adesso vogliono scavare". Una zona, quella, secondo Rossi che andrebbe controllata un po’ meglio: "Ci sono bande di stranieri – ha chiuso – che regolarmente si picchiano. Per il resto io sono estraneo alla vicenda". Sul posto è stato trasportato dai militari dell’esercito anche un escavatore che è stato utilizzato per "sondare" il terreno.