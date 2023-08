"ScArti sotto le stelle" Passeggiata in città

Dopo il secondo emozionante appuntamento di "ScArti sotto le stelle" con l’artista Rodolfo Lacquaniti a Massa Marittima sono aperte le prenotazioni per l’ultima visita guidata in notturna che si svolgerà di sabato 8 settembre alle 21. Chiunque parteciperà potrà scoprire la "Biennale dello Scarto 2022-2024", l’evento che è stato ideato anche per la città del Balestro dal grande artista. Informazioni su [email protected] o allo 0566 906525. Il ritrovo sarà in piazza Garibaldi nella zona del museo Archeologico "Giovannangelo Camporeale". Le tre visite guidate prenderanno avvio alle Fonti dell’Abbonadanza, per spostarsi in Piazza Garibaldi e quindi in Piazza Cavour, davanti alla casa natale di San Bernardino. La passeggiata terminerà nel chiostro di Sant’Agostino, nel cuore del complesso architettonico di San Pietro all’Orto di Città Nuova, la parte alta di Massa Marittima.