Scarpe al chiodo. Lo hanno fatto sul serio

Un tempo, quando un atleta di qualsiasi disciplina decideva di chiudere con lo sport, usava la classica frase: attacco le scarpette al chiodo. Un modo di dire usato anche per altri passaggi della vita quotidiana ma a Massa Marittima, siamo in via San Francesco, quel modo di dire diventa un modo di fare: attacco le scarpette ai fili della luce (nella foto). Ci sono pure scarpette "bullonate", come quelle da calcio ed altre da tennis, segno questo che i bizzarri autori del gesto hanno davvero chiuso con lo sport ma hanno dato il via ad una moda pericolosa ed antiestetica, specialmente per i turisti. Pericolosa perché i lacci delle scarpe all’acqua ed al sole potrebbero lacerarsi e far cadere le calzature sulla testa di un passante o su un motociclista o un ciclista. L’augurio è che dipendenti comunali si rendano protagonisti di un’azione riparatoria e che certe iniziative non si ripetano più.

Roberto Pieralli