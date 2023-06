Scarlino, ZTL a Portiglioni e Puntone per limitare il caos notturno

Via alla ztl a Portiglioni e al Puntone. A seguito degli incontri con i residenti delle frazioni costiere, l’Amministrazione ha deciso di prevedere la zona a traffico limitato durante la notte in alcune aree residenziali. L’istituzione della limitazione della circolazione dei veicoli si rende necessaria perché nella zona hanno sede dei locali notturni e durante la notte, specialmente nei giorni di apertura la circolazione aumenta e con la stessa aumentano il caos e le problematiche. Da doggi fino a domenica 10 settembre, quindi è prevista la ztl dalla mezzanotte alle 6 in via di Poggio Spedaletto, dall’intersezione con via Donatori del Sangue a salire fino al termine della strada, in via Donatori del Sangue, dall’inizio fino all’intersezione con via degli Ulivi, in via degli Ulivi, con esclusione dell’area destinata alla sosta dei veicoli all’inizio della strada, in prossimita` dell’intersezione con via Donatori del Sangue. Ancora in via delle Ginestre, via Fucini e via Carducci. Lo stesso divieto di accesso per i veicoli di chi non abita nella zona o comunque non ha l’autorizzazione, interessera` tutte le strade di Portiglioni. I residenti o comunque chi ha immobili nelle zone interessate possono ritirare i permessi all’ufficio della Polizia municipale (gli agenti ricevono i cittadini tutti i giorni dalle 10 alle 12 nella sede di via Citerni nel centro urbano capoluogo). Info 0566 38545.