Scaffale solidale Caritas rifornito dal Lions Club: "Alta Maremma"

Il Lions Club Alta Maremma nei giorni scorsi, con l’indispensabile aiuto di Sergio Splendore e Maurizio Spagnesi, che con il furgone hanno trasportato 15 colli di merce, ha rifornito il proprio scaffale solidale presente alla Caritas di Follonica con 700 pannolini, 180 omogenizzati, 35 pacchi di pastina e 20 pacchi di biscotti per bambini. Si tratta dell’ennesimo bell’esempio che il Lions Club ha deciso di dare in vista delle feste di Natale. Aiutare chi ha più bisogno è infatti una delle mission del club. Questa è infatti la prima delle due consegne che, come consuetudine, viene fatta durante l’annata lionistica all’interno del "Service Lions Fame", ottenuti grazie alla raccolta fondi attuata dai soci nelle varie iniziative delle attività del Club.

La consegna dei prodotti per l’infanzia è avvenuta all’Emporio della Solidarietà della Caritas di Follonica alla presenza del presidente Lions Claudio Pacella, dei soci Sergio Splendore, Maurizio Spagnesi e Marco Francioli e Chiara Del Chierico, assistente sociale del coordinamento interparrocchiale opere caritative.

"Questo è uno dei services più importanti del Lions – ha sottolineato il presidente Claudio Pacella – per la sua continuità e per la peculiarità di rivolgersi a bambini fino a tre anni, e a margine di questo Chiara Del Chierico ha sottolineato che questo intervento del Lions consente di aiutare dieci famiglie bisognose con bambini". Si tratta del primo intervento del Club in questa annata e dunque nei prossimi giorni verranno organizzate anche altre iniziative.